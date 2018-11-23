Более половины украинцев заключили соглашения с семейными врачами. Довольны ли граждане работой медиков

Более половины украинцев уже заключили соглашения со своими семейными врачами, но четверть из них не видит изменений после прохождения этой процедуры. Большинство опрошенных, которые подписали соглашения, довольны медиком, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, которое она провела в октябре. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отмечается, что в целом 7% людей столкнулись с фактами коррупции при получении медицинских услуг.

О результатах опроса

Во время проведения опроса социологическая группа Рейтинг расспросила респондентов, как они оценивают профессионализм врачей, уровень обслуживания и довольны ли они своим врачом. 66% заявили о том, что знают своего семейного врача или терапевта.

Меньше половины респондентов заявили, что за последний год у них не просили заплатить взятки за лечение

Треть из них высоко оценили уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине. 18% затруднились с оценками, и только 6% были недовольны. Треть опрошенных отметили, что заметили более внимательное и вежливое отношение к себе со стороны врача после подписания договора. Еще 13% отметили, что стало легче попасть на прием.

9% сказали, что получили бесплатные препараты у своего терапевта. Меньше половины респондентов заявили, что за последний год у них не просили заплатить взятки за лечение. Еще в июне таких было на 10% больше. Также менее половины не подписали договор с семейным врачом. 22% вообще не были у врача после заключения сделки.

Социологи опросили 1200 человек. Скорее определились с терапевтом в западных и восточных регионах. Более активно подписывали соглашения женщины и старшие по возрасту люди.

Недовольство стоимостью услуг

В ходе опроса социологи заметили, что респонденты удовлетворены своими врачами, но не почувствовали каких-либо значительных улучшений. Такое расхождение связано с тем, что большинство людей заключили контракты с теми терапевтами, у которых уже лечились до этого, рассказал директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. По его словам, респондентов также не устраивают цены на некоторые услуги, которые прописывают те же врачи.

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На прошлой неделе премьер Владимир Гройсман заявил, что в рамках медицинской реформы средняя зарплата врачей и медсестер выросла почти вдвое.