Более миллиона гривен на национально-патриотическое воспитание. Как министерские деньги попали к украинским националистам

Более миллиона гривен государственного финансирования - на национально-патриотическое воспитание. В победителях конкурса - организации, представляющие С14 и Свободу. Конкурс объявило Министерство молодежи и спорта. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Победителей выбирала комиссия, в которую вошли примерно 20 человек. Среди них - народные депутаты, представители общественных организаций, Министерства молодежи и спорта, а также другие госслужащие.

Всего было более 60 претендентов на места в конкурсной комиссии, сообщил ее глава Николай Даневич.

За деньги соревновались 59 проектов от 40 институтов гражданского общества, сообщает правительственный портал. 45 проектов были допущены к открытой защите.

Победителей выбирали народные депутаты, госслужащие и представители общественных организаций

Из них победителями стали 9 институтов гражданского общества, реализующих 30 проектов. Каждый проект защищал свою презентацию и никакого вмешательства в отбор победителей не было, рассказал председатель конкурсной комиссии Николай Даневич. На каждую организацию был отдельный лист оценивания.

440 тыс. грн. выделили общественным организациям Образовательная ассамблея и С14. Лидер С14 - Евгений Карась. Организация известна своими праворадикальными взглядами. Образовательная ассамблея была создана по инициативе организации С14 в 2015 году с образовательным направлением воспитания молодежи. Мероприятия, которые проводит Образовательная ассамблея может посетить каждый.

Напомним, что С14 громили лагерь цыган в Киеве.

760 тыс. грн. выделили на мероприятия Общественной организации Голосеевская крыивка. Среди ее основателей - представители и активисты партии Свобода. Как рассказал председатель Черниговской Свободы Руслан Андрийко, средства пойдут на три патриотические фестивали в разных регионах Украины.

Все проекты были представлены в соответствии с законодательством, отметил Андрийко.

4 млн грн. предусмотрено на проекты национально-патриотического воспитания

Средства направят на установку сцены, обеспечения звука, технические нужды и полиграфию. Но на организацию трех фестивалей этих денег даже недостаточно, рассказал Руслан Андрийко. Поэтому привлекут еще финансирование от местных советов, спонсоров и меценатов.

"Для организации фестиваля - это совсем смешная сумма. Надо тысяч 800 на надлежащую организацию. Зато нас частично поддержала украинская власть, а именно Министерство молодежи и спорта. Едва ли не единственное ведомство, которое проводит подобные конкурсы", - сказал Андрей.

В рамках Кабинета министров нужно сформулировать принципы, по которым будет распределяться финансирование на подобные мероприятия, считает политолог Владимир Фесенко.

Победители из Свободы потратят деньги на организацию украинских фестивалей

В частности, международные организации и благотворительные фонды не выделяют средства политическим партиям, отметил Фесенко.

А этот принцип можно распространять и на общественные организации, аффилированные с политическими партиями, добавил он. Государство имеет инструменты контроля, но их нужно использовать, подчеркнул Фесенко. Он подчеркнул, что необходимо проверять поток средств по каждому проекту для того, чтобы деньги не тратились на интересы партий, а действительно были эффективными для общества и государства.

Всего в этом году предусмотрено 4 млн грн. на проекты национально-патриотического воспитания.