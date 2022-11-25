Абсолютное большинство. Более 90% украинцев считают Голодомор геноцидом — опрос 25 ноября, 16:44 Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора в Украине (Фото:E. van M/Flickr)

По состоянию на ноябрь 2022 года 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932−1933 годов был геноцидом Украинского народа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Как отмечают социологи, за последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, согласных с тезисом о том, что Голодомор 1932−33 годов является геноцидом Украинского народа.

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Голодомор 1932−33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значимые отклонения в возрастных распределениях по этому вопросу.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос 20−21 ноября 2022 среди 1000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

В четверг, 24 ноября, парламент Румынии и Объединенный переходный кабинет Беларуси признали Голодомор 1932−1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Такое же решение приняли Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы.

В апреле 2022 года Голодомор единогласно признала геноцидом украинцев палата депутатов чешского парламента.

Ранее это преступление было признано геноцидом украинского народа 16 странами мира.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до 10 млн человек.