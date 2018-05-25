Более 90% служб такси в Украине работают нелегально. Какие угрозы таит незарегистрированный бизнес

Более 90% служб такси в Украине работают нелегально. Особенно критической является ситуация в тех городах, где работают так называемые диспетчерские службы. Об этом - в сюжете Радио НВ.

И.о. председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский говорит, что в основном службы такси регистрируются, как агентства по предоставлению информационных услуг. Несмотря на это, в прошлом году инспекторы проверили около 17 тыс. такси. Во время проверок было выявлено почти 5 тыс. нарушений, в бюджет уже поступило более полумиллиона гривен взысканий.

Необходимо урегулировать деятельность рынка такси на законодательном уровне и прописать четкие правила работы таксистов. Уже после этого можно эффективно контролировать, как соблюдаются утвержденные нормы перевозчики, отметил Дидковский.

"Я не советую садиться в транспортное средство, которое не имеет государственной регистрации. В те такси, которые имеют фишку, но ездят на польских, литовских номерах. Пассажиры не получают гарантии по безопасности", - предостерег эксперт.

Как работают такси в Европе

Местная власть выдает лицензию на предоставление услуг такси в большинстве стран ЕС, за исключением Ирландии и Нидерландов. В этих странах документ выдает специальный общенациональный орган. Количество лицензий ограничено. В Великобритании их цена от 30 до 100 тыс. долларов, а в Париже достигает почти 200 тыс. евро.

В Париже и Брюсселе существует определенное количество такси, неизменное годами. В бельгийском регионе Фландрия количество лицензий зависит от численности населения - 1 такси на 1000 жителей.

В большинстве стран Европы такси обязаны проходить технический осмотр раз в год. В Германии тому, кто хочет стать водителем такси, необходимо получить специальное разрешение, однако от кандидата не требуют прохождения специальных курсов, как это происходит во Франции.

Ежегодно 40 млрд грн. зарабатывают на рынке такси в Украине. Однако большинство средств обращаются в тени, сообщил председатель Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. По его словам, если еще в 2012 году нелегально работало около 85% служб, то сейчас эта цифра достигает уже почти 100%.

Большинство по-хамски пипаркованих авто - это такси

Причину в этом он видит в неудачной реформе органов власти: после полной ликвидации ГАИ наводить порядок в работе перевозчиков никто не берется. При этом Антонюк отметил, что он подал в суд на Национальную полицию из-за ее бездеятельность по этому поводу.

Решение было в его пользу - в начале мая суд признал незаконным отсутствие каких-либо действий со стороны правоохранителей относительно нелегальных таксистов. Однако пока это на полицию не повлияло. Парламент также не торопится рассматривать разработаны законы о правилах работы перевозчиков на рынке такси.

Выполнение правил службами такси не должно приводить к подорожанию стоимости проезда для пассажиров, заявил эксперт общественной компании Европатруль Вячеслав Коновалов. Однако операторы на рынке такси могут намеренно сговариваться по повышению цен.

Например, при проведении Лиги Чемпионов в Киеве все существующие службы уже заявили о том, что поднимут стоимость на свои услуги на 50-100%.

Штраф за нелегальную перевозку составляет от 17 до 34 тыс. гривен. Если на машине нет маркировки или у водителя нет с собой лицензии, то ему грозит наказание в сумме 510 грн. За отсутствие таксометра с водителя-нарушителя могут взыскать 51 грн.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на Большой кольцевой дороге произошла смертельная ДТП с участием такси UBER.