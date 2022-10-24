В Херсонской области освободили уже более 90 населенных пунктов — ОК Юг 24 октября, 14:43 Более 90 населенных пунктов Херсонской области освобождены Силами обороны (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.

Об этом сообщает оперативное командование Юг на своей странице в Facebook.

В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты полностью покинули села Чаривное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава были эвакуированы офицеры и медперсонал.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке и юге продолжаются активные бои, украинские военные сохраняют инициативу.

