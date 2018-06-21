Более 9 млн пациентов подписали декларации. Получат ли врачи поощрение от новой медицинской реформы

Более 9 млн человек подписали декларации с врачами, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтанюк. Он отметил, что в Минздраве даже не рассчитывали на такую ​​популярность программы. За неполные три месяца договоры со своими семейными врачами, педиатрами или терапевтами подписывали с одинаковой динамикой и в сельской местности, и в крупных городах. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Каждый день почти 200 тыс. человек выбирают врача. Это один среднего размера город, как Белая Церковь или Каменец. 20 врачей в Украине уже набрали свое максимальное количество пациентов. Винницкая, Харьковская, Полтавская, Черновицкая, Житомирская области - это лидеры в выборе врача. Есть аутсайдеры - Одесская, Закарпатская, Черкасская, Сумская области. В последней вообще почти ничего не происходит. Это вызывает беспокойство", - отметил Ковтанюк.

70% людей будут решать вопрос о подписании в последнюю неделю июля

В рамках медицинской реформы уже 149 больниц подписали договора с Национальной службой здоровья.

И более 20 тыс. врачей первичного звена: терапевтов, семейных врачей и педиатров зарегистрировались в электронной системе здравоохранения, рассказал руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Это почти 90% от всех врачей, оказывающих такой вид помощи.

"Мы впервые начнем оплачивать специальный пациентскими тариф. Те врачи и те учреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья, уже с 1 июля начнут получать значительную прибавку в средствах", - рассказал о поощрении Петренко.

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Те, кто заботится о своем здоровье, уже подписали декларации. Но основной поток, примерно 70% людей, решат этот вопрос в последнюю неделю июля, уверен член правления Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук.

В рамках медицинской реформы уже 149 больниц подписали договора с Национальной службой здоровья

Вот тогда и начнется "горячий период" и даже очереди к врачам. В конце июля врачи также готовятся оценить, как изменится их заработок. Зинчук говорит, что даром никто работать не будет.

"Если была 4 тыс. грн. зарплата и вдвое повысить, то никто не будет работать. Супрун обещала, что врачи смогут зарабатывать до 100 тыс. в месяц. У нас очень много врачей оформили визы с выездом на ПМЖ за границу в Польшу, Чехию, Словакию. Мы верим в эту реформу, но если это будет очередная "наколка" врачей, то никто никого не будет слушать", - отметил Зинчук.

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К середине июля медицинские учреждения, заключившие договор, должны получить на свои счета в банках первые деньги по новому принципу. До 15 августа должны быть подписаны договоры со второй волной, которая стартует в конце июля.