Производило 500 тысяч яиц ежедневно. Оккупанты уничтожили в Донецкой области одно из самых мощных предприятий 30 октября, 21:02 В Донецкой области враг уничтожил одно из самых мощных предприятий по производству яиц (Фото:Татьяна Игнатенко/Facebook)

В Маяках Донецкой области российские захватчики постоянными обстрелами уничтожили предприятие, производившее полмиллиона куриных яиц в сутки. Там погибли более 800 тысяч кур.

Об этом сообщила представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатенко в Facebook.

С 1 мая россияне почти каждый день обстреливали предприятие Феникс ракетами и артиллерией. Россияне начинали варить в конце смены на производстве. В 17:30 работники выходили из цехов, и когда они по улице шли к транспорту, оккупанты начинали обстрел. Тогда на предприятии работало более 150 человек. Оккупанты били по Фениксу, пока не перебили все коммуникации, оборудование, убили птицу.

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« Себестоимость курицы к тому времени составляла в среднем 150 гривен. У нас их было 800 тыс. Вот и считайте: только на птице предприятие потеряло 120 млн гривен. А ведь еще оборудование, помещение. Общий ущерб еще не подсчитал», — отметил владелец предприятия Игорь Зиньковский.

В настоящее время на производстве убирают убитых птиц, восстанавливают крыши, коммуникации. Несколько кур выжили, несмотря на отсутствие привычных условий.

Татьяна Игнатченко отметила, что предприятие называется Феникс, поскольку возобновили производство, уничтоженное россиянами в Луганской области 2014 года.