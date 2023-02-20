Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине ликвидировали более 800 оккупантов и сбили самолет 20 февраля, 08:01 Более 800 оккупантов уничтожили за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 820 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 143 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 20 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 143680 ( +820) человек ликвидировано,

+820) человек ликвидировано, танков — 3316 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 6553 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2334 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 471 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 243 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 299 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 287 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5209 ( +13) ед,

+13) ед, специальная техника — 225 ( +1).

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV