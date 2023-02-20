Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине ликвидировали более 800 оккупантов и сбили самолет
Более 800 оккупантов уничтожили за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 820 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 143 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 20 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 143680 (+820) человек ликвидировано,
- танков — 3316 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 6553 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2334 (+7) ед,
- РСЗО — 471 (+2) ед,
- средства ПВО — 243 (+0) ед,
- самолетов — 299 (+1) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13) ед,
- специальная техника — 225 (+1).
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.