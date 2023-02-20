Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине ликвидировали более 800 оккупантов и сбили самолет

20 февраля, 08:01
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Более 800 оккупантов уничтожили за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Более 800 оккупантов уничтожили за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 820 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 143 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 20 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 143680 (+820) человек ликвидировано,
  • танков — 3316 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 6553 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2334 (+7) ед,
  • РСЗО — 471 (+2) ед,
  • средства ПВО — 243 (+0) ед,
  • самолетов — 299 (+1) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13) ед,
  • специальная техника — 225 (+1).

Видео дня

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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