Более восьми тысяч украинцев хотят помочь разбирать завалы в поселках Киевской области, которые пострадали от российских оккупантов — ГСЧС 11 апреля, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Более восьми тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями, чтобы помочь убрать разрушения, оставшиеся после российской оккупации.

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( ГСЧС). Об этом 11 апреля в Facebook сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайной ситуацииГСЧС).

«Более половины – это Киев и Киевская область. И это только 6 дней регистрации. Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа «я зарегистрировался, когда вызовут работать?» подтверждают вашу решимость помочь людям», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех одновременно.

"Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками российской федерации, а также наличие многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов", - пишут спасатели.



В спасательной службе подчеркивают, что Украина в отличие от страны-агрессора ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп для обеспечения безопасных условий для вашей работы.



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