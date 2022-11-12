Более 60 населенных пунктов Херсонской области находятся под контролем ВСУ — Зеленский 12 ноября, 20:42 Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Украинские военные уже освободили от российских оккупантов более 60 населенных пунктов в Херсонской области, там сейчас проходит разминирование.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонской области. Оккупанты перед побегом уничтожили всю критическую инфраструктуру. Все мы восстановим, хотя для этого нужно время», — сказал президент.

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Он призвал местных жителей быть осторожными и не пытаться самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.



«В Херсоне работают 10 групп взрывотехников, полиция, есть и подразделения сил обороны. Сегодня один из наших саперов был ранен во время разминирования админздания», — отметил Зеленский.



Он также подчеркнул, что украинские военные продолжают освобождать Украину от российских оккупантов.

«Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим множество таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим», — подчеркнул он.



Зеленский также добавил, что успех в Херсонской области стал возможным благодаря тому, что свою службу ВСУ достойно несут и на других направлениях. Он отметил военных на Донбассе, указав, что там «настоящий ад» и ежедневные жестокие бои.

