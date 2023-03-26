За слова «Слава Украине». Более 500 мелитопольцев находятся в пыточных — Федоров 26 марта, 13:30 Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты производят жесткую фильтрацию гражданского населения. В частности, более 500 человек находятся в плену.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, после каждого взрыва в городе оккупанты усиливают фильтрационные меры, устраивают судилища.

За слова «Слава Украине» и любые другие высказывания проукраинской позиции штрафуют на 30 тысяч рублей или сажают «на подвал».

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Кроме того, россияне снимают показательные ролики с пленными о «признаниях в диверсии» специально для пропагандистских СМИ, завозят на временно оккупированные территории Запорожской области новые партии военных.

Федоров отметил, что враг избрал Мелитополь как логистический и административный узел, именно через него идет 70% трафика во временно оккупированный Крым. Россияне пытаются массово закрывать в домах местных жителей, чтобы Украина получала меньше информации.

Ранее он сообщал, что российские оккупанты учат местных коллаборантов из временно захваченного Мелитопольского района Запорожской области, как эвакуироваться в случае контрнаступления ВСУ.