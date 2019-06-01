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Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве

Вчера, 18:22
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Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве - фото

Громадське

Принял участие в Велодне также Виталий Кличко

Сегодня, 1 июня, в рамках Велодня, посвященного борьбе за безопасность движения на дорогах, в Киеве более 5 тысяч человек проехали на велосипедах по улицам города.

Об этом сообщает Громадське.

Акция началась на Софийской площади, затем колонна двинулась по улицам столицы в направлении парка Муромец. К велосипедистам присоединились также посол Индии в Украине Партха Сатпатхи и представители посольства Индии.

Принял участие в акции и киевский мэр Виталий Кличко. По его словам, велосипед для него является образом жизни, он каждое утро ездит на нем.

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Также Кличко рассказал, что в КГГА создали специальный департамент, который разрабатывает план развития велоинфраструктуры.

Теги:   Велосипед Киев Велосипедисты

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