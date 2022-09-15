Более 400 домов в Харькове невозможно восстановить — мэр

15 сентября, 23:55
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Центр Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Центр Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В Харькове продолжается восстановление объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и жилых домов. Однако более 400 из таких уже невозможно отстроить.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Он также добавил, что в городе уже начали восстанавливать некоторые объекты, поврежденные в результате российских обстрелов.

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«Мы уже начали восстановление некоторых объектов, тех, которые можно восстановить, отстроить. В планах — 67 таких объектов, которые мы можем восстановить до завершения войны», — сказал Терехов.

Терехов заявил, что более 400 домов признаны не подлежащими восстановлению. Те харьковчане, которые уехали, могут узнать о состоянии дома и его перспективе с помощью специального чат-бота.

Терехов заявил, что в общежитиях есть места для людей, потерявших жилье. По его словам, таких в Харькове более 150 тысяч.

«Они смогут там жить до тех пор, пока не будет восстановлено их жилье или построено новое», — заявил мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk

В ночь на четверг, 15 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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