Более 40 населенных пунктов Украины пострадало от ударов оккупантов: Генштаб сообщил подробности

28 сентября, 08:02
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От вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

От вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 105 обстрелов из РСЗО.

Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на среду, 28 сентября.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов, среди них Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.

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Кроме того, войска РФ вели огонь по населенным пунктам из танков, минометов и артиллерии разных типов:

  • на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка;
  • на Краматорском направлении — Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;
  • на Бахмутском направлении — Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;
  • на Авдеевском направлении — Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях под огонь оокупантов попали более 25 населенных пунктов, среди которых Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское;
  • на Южнобугском направлении были обстреляны более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты совершили более 25 вылетов БПЛА.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Украина Война России против Украины

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