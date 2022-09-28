Более 40 населенных пунктов Украины пострадало от ударов оккупантов: Генштаб сообщил подробности 28 сентября, 08:02 От вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 105 обстрелов из РСЗО.



Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на среду, 28 сентября.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов, среди них Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.

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Кроме того, войска РФ вели огонь по населенным пунктам из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка;

на Краматорском направлении — Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;

на Бахмутском направлении — Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях под огонь оокупантов попали более 25 населенных пунктов, среди которых Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское;

на Южнобугском направлении были обстреляны более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты совершили более 25 вылетов БПЛА.