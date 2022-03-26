Более 37 тысяч украинцев были эвакуированы из заблокированных городов за неделю — Офис президента 26 марта, 06:40 Цей матеріал також доступний українською Эвакуационный автобус из горячих точек в Киевской области (Фото:Алексей Кулеба via Telegram)

В течение недели гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 37 606 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он назвал направления гуманитарных коридоров и количество спасенных людей:



Запорожская область — 699 человек



Видео дня

Киевская область — 9 488 человек

Мариуполь — 26 477 человек

Луганская область — 972 человека

Напомним, что на YouTube-канале проекта «Украинский свидетель «появилось видео, на котором эвакуированы жители Мариуполя рассказали, через что им пришлось пройти, чтобы добраться до Запорожья.