Более 37 тысяч украинцев были эвакуированы из заблокированных городов за неделю — Офис президента

26 марта, 06:40
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Эвакуационный автобус из горячих точек в Киевской области (Фото:Алексей Кулеба via Telegram)

Эвакуационный автобус из горячих точек в Киевской области (Фото:Алексей Кулеба via Telegram)

Автор: Елена Басараб

В течение недели гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 37 606 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он назвал направления гуманитарных коридоров и количество спасенных людей:

Запорожская область — 699 человек

Видео дня

Киевская область — 9 488 человек

Мариуполь — 26 477 человек

Луганская область — 972 человека

Напомним, что на YouTube-канале проекта «Украинский свидетель «появилось видео, на котором эвакуированы жители Мариуполя рассказали, через что им пришлось пройти, чтобы добраться до Запорожья.

Город Мариуполь Донецкой области с 1 марта находится в блокаде. Поэтому с 3 марта в городе нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. Невозможно доставлять в город воду, продукты, лекарства, детские товары. В Мариуполе — гуманитарная катастрофа.

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Война России против Украины

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