Более 37 тысяч украинцев были эвакуированы из заблокированных городов за неделю — Офис президента
Эвакуационный автобус из горячих точек в Киевской области (Фото:Алексей Кулеба via Telegram)
В течение недели гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 37 606 человек.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он назвал направления гуманитарных коридоров и количество спасенных людей:
Запорожская область — 699 человек
Киевская область — 9 488 человек
Мариуполь — 26 477 человек
Луганская область — 972 человека
Напомним, что на YouTube-канале проекта «Украинский свидетель «появилось видео, на котором эвакуированы жители Мариуполя рассказали, через что им пришлось пройти, чтобы добраться до Запорожья.