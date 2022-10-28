ВСУ сбили уже более 300 дронов Shahed-136, Россия снизила интенсивность атак — Воздушные силы

28 октября, 15:00
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В последнее время Россия снизила интенсивность атак дронами Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В последнее время Россия снизила интенсивность атак дронами Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские силы сбили уже более 300 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства с момента их первого применения оккупационными войсками РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Он рассказал, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессор, как Mohajer-6 и беспилотники меньшего типа.

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При этом в последнее время Россия снизила интенсивность атак.

«На сегодняшний день неизвестно, сколько именно этих дронов Shahed-136 получила Россия, воздушным путем их перевозили или возможно по Каспию везли», — сказал Игнат.

Россия заказала 2400 таких дронов, но неизвестно есть ли столько у них и способны ли они производиться в таком количестве, в котором хочет РФ.

«Поэтому, вероятно, что несколько они снизили интенсивность атаки дронами», — добавил он

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воздушные силы Война России против Украины Shahed-136

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