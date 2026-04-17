Россия вербует наемников из Африки и Азии для войны в Украине (Фото: Скриншот / Хочу жить / Telegram)

Более 300 иностранных военных, которые служили на стороне России, сейчас находятся в украинском плену , сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Об этом он рассказал в пятницу, 17 апреля, во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме, сообщает Интерфакс-Украина.

«Имея большие потери на поле боя, Россия начала незаконную кампанию по вербовке наемников преимущественно из Африки и Азии. И в наших тюрьмах находится более 300 иностранцев, которые воевали против нас на стороне России», — рассказал Сибига.

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Он также подчеркнул необходимость прекращения этой незаконной вербовки граждан других стран.

«Это важно», — добавил он.

В августе 2025 года Координационный штаб по вопросам обращения с пленными на запрос Слідства.Інфо сообщал, что тогда в украинском плену находились более ста граждан из 32 стран мира, без учета россиян. Больше всего среди пленных — граждан стран Центральной Азии. На первом месте Узбекистан, на втором Таджикистан. Также в лидерах Непал, Беларусь и Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

Количество иностранцев в плену растет ежегодно. В штабе отмечали, что это связано с тем, что все больше иностранцев подписывают контракты с российской армией, из-за чего растет и количество тех, кто попадает в украинский плен.

По состоянию на июнь 2025 года контракт с армией РФ подписали 6162 иностранцев без российского гражданства, зато за весь 2024 год их было 6011.