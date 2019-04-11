Более 200 тысяч ежемесячно: СБУ задержала за взяточничество чиновников облавтодора и трансбезопасности Сегодня, 12:03 446 Цей матеріал також доступний українською СБУ Злоумышленники вымогали взятки у водителей большегрузов СБУ

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновников регионального управления Укртрансбезопасности и облавтодора.

Как сообщили в СБУ, они наладили механизм систематического получения взяток от водителей фур, которые не придерживались нормативов нагрузки на дорогах.

При превышении допустимой нормы во время габаритно-весового контроля, должностные лица вымогали у каждого из них по 500 гривен.

Таким образом ежемесячный незаконный доход злоумышленников составлял более 200 тысяч гривен.