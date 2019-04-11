Более 200 тысяч ежемесячно: СБУ задержала за взяточничество чиновников облавтодора и трансбезопасности
В Николаевской
области сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновников регионального
управления Укртрансбезопасности и облавтодора.
Как сообщили в
СБУ, они наладили механизм систематического получения взяток от водителей фур, которые
не придерживались нормативов нагрузки на дорогах.
При превышении
допустимой нормы во время габаритно-весового контроля, должностные
лица вымогали у каждого из них по 500 гривен.
Таким образом ежемесячный
незаконный доход злоумышленников составлял более 200 тысяч гривен.