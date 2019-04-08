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Более 200 футбольных болельщиков разгромили вагоны поезда Львов-Запорожье - видео

Сегодня, 16:46
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Более 200 футбольных болельщиков разгромили вагоны поезда Львов-Запорожье - видео - фото

ipne.ws

Инцидент произошел в поезде № 120 Львов-Запорожье.

В субботу, 6 апреля, пассажиры разгромили три вагона в поезде, который следовал из Львова в Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, в 4-м, 5-м и 6-м вагонах и тамбурах разбили стекло в 12 окнах, с поезда выбросили 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.

По предварительным данным, к повреждению оборудования причастны 250 болельщиков ФК Карпаты, которые сели в поезд на станции Львов.

В сообщении отмечается, что на почти все станции, на которых поезд останавливался во время следования из Львова в Запорожье, вызвали полицейских, однако они не вмешались в ситуацию.

"Ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и усмирения хулиганов", - добавили в компании.

В Укрзализныце отметили, что из-за действий футбольных хулиганов "вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения".

Теги:   Футбольные хулиганы Хулиганство Фанаты ФК Карпаты Укрзализныця

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