СБУ: Более 200 человек подозревают в распространении видео и фото работы ПВО и других войск

29 июня, 15:57
Поделиться:
СБУ подчеркивает, что фактически эти люди помогали россиянам готовить, осуществлять и корректировать удары (Фото:пресс-служба СБУ)

СБУ подчеркивает, что фактически эти люди помогали россиянам готовить, осуществлять и корректировать удары (Фото:пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного российского вторжения сообщила о подозрении более 200 людям, которые, по данным следствия, незаконно распространяли информацию о работе ПВО и других военных подразделений.

Пресс-служба СБУ подчеркивает, что фактически эти люди помогали россиянам готовить, осуществлять и корректировать удары по территории Украины.

Их подозревают по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, ВСУ или других военных формирований. Статья подразумевает до 12 лет тюремного заключения.

Видео дня

По данным СБУ, обвинительные акты против 190 подозреваемых направлены в суд. В большинстве случаев, по данным следствия, подозреваемые целенаправленно передавали агрессору информацию о местах базирования и перемещения украинских сил.

Читайте также:

СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску (Фото:СБУ/Telegram) СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску

Также СБУ сообщает, что установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 16 мая.

«Четверым фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении двух из них — обвинительные акты направлены в суд. По другим — продолжается расследование», — сообщает пресс-служба.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ПВО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X