СБУ: Более 200 человек подозревают в распространении видео и фото работы ПВО и других войск 29 июня, 15:57 СБУ подчеркивает, что фактически эти люди помогали россиянам готовить, осуществлять и корректировать удары (Фото:пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного российского вторжения сообщила о подозрении более 200 людям, которые, по данным следствия, незаконно распространяли информацию о работе ПВО и других военных подразделений.

Пресс-служба СБУ подчеркивает, что фактически эти люди помогали россиянам готовить, осуществлять и корректировать удары по территории Украины.

Их подозревают по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, ВСУ или других военных формирований. Статья подразумевает до 12 лет тюремного заключения.

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По данным СБУ, обвинительные акты против 190 подозреваемых направлены в суд. В большинстве случаев, по данным следствия, подозреваемые целенаправленно передавали агрессору информацию о местах базирования и перемещения украинских сил.

Также СБУ сообщает, что установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 16 мая.

«Четверым фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении двух из них — обвинительные акты направлены в суд. По другим — продолжается расследование», — сообщает пресс-служба.