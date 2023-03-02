ВСУ отразили более 170 атак оккупантов на пяти направлениях: Генштаб сообщил, где идут бои 2 марта, 07:11 Более 170 вражеских атак отразили украинские защитники (Фото:Генштаб)

Основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За сутки украинские военные отразили более 170 атак на указанных направлениях.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 2 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Были обстреляны населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области; Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двуречная, и Кондрашовка в Харьковской области. Оккупанты применили БпЛА с боевой нагрузкой неподалеку Бударок Харьковской области. В приграничных районах Белгородской области, войска РФ продолжают инженерное оборудование местности, устанавливают противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное в Донецкой области. Успеха не имели. Из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземовка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Диброва в Луганской области; Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ продолжают наступать, штурмуют город Бахмут. Украинские военные отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Под обстрелы попали Бондарное, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка. Обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление. Вели огонь по районам более 45 районов населенных пунктов, среди которых Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровское и город Херсон.

Видео дня