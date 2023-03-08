Потери РФ превысили 155 тысяч: за сутки в Украине уничтожили около 700 оккупантов — Генштаб

8 марта, 08:00
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Более 155 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала вторжения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Более 155 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала вторжения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине за минувшие сутки уничтожили около 700 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 155 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 8 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 155530 (+700) человек ликвидировано,
  • танков — 3436 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6723 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2463 (+7) ед,
  • РСЗО — 488 (+0) ед,
  • средства ПВО — 253 (+0) ед,
  • самолетов — 303 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7) ед,
  • специальная техника — 236 (+0).

Видео дня

По данным западных разведок, Россия потеряла от 20 до 30 тысяч оккупантов в попытках захватить Бахмут. Большая часть уничтоженных оккупантов в этом районе — заключенные из группы Вагнера.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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