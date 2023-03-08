Потери РФ превысили 155 тысяч: за сутки в Украине уничтожили около 700 оккупантов — Генштаб
Более 155 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала вторжения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Украине за минувшие сутки уничтожили около 700 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 155 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 8 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 155530 (+700) человек ликвидировано,
- танков — 3436 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6723 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2463 (+7) ед,
- РСЗО — 488 (+0) ед,
- средства ПВО — 253 (+0) ед,
- самолетов — 303 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7) ед,
- специальная техника — 236 (+0).
По данным западных разведок, Россия потеряла от 20 до 30 тысяч оккупантов в попытках захватить Бахмут. Большая часть уничтоженных оккупантов в этом районе — заключенные из группы Вагнера.