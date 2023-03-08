Потери РФ превысили 155 тысяч: за сутки в Украине уничтожили около 700 оккупантов — Генштаб 8 марта, 08:00 Более 155 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала вторжения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине за минувшие сутки уничтожили около 700 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 155 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 8 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 155530 ( +700) человек ликвидировано,

+700) человек ликвидировано, танков — 3436 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 6723 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 2463 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 488 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 253 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 303 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 289 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5330 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 236 ( +0).

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По данным западных разведок, Россия потеряла от 20 до 30 тысяч оккупантов в попытках захватить Бахмут. Большая часть уничтоженных оккупантов в этом районе — заключенные из группы Вагнера.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV