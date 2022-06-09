Более 1500 украинских военных проходят обучение работе с предоставленным Западом оружием — Резников 9 июня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською РЗСО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Более 1,5 тысяч украинских военных уже проходят или в ближайшее время начнут подготовку по использованию оружия, которое предоставляют Украине международные партнеры.



Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«На днях объявлена важная новость — американские и британские партнеры решили предоставить Украине РСЗО. Отмечу, что наши воины уже некоторое время учатся управлять ими. Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить предварительную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч наших военных», — написал Резников.

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1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

Репортер телеканала АВС News Мэтт Сейлер сообщил, что украинские военные уже учатся работе с HIMARS.



6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Украине реактивных систем залпового огня M270.



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