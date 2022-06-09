Более 1500 украинских военных проходят обучение работе с предоставленным Западом оружием — Резников

9 июня, 15:00
Цей матеріал також доступний українською
РЗСО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

РЗСО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Более 1,5 тысяч украинских военных уже проходят или в ближайшее время начнут подготовку по использованию оружия, которое предоставляют Украине международные партнеры.

Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«На днях объявлена важная новость — американские и британские партнеры решили предоставить Украине РСЗО. Отмечу, что наши воины уже некоторое время учатся управлять ими. Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить предварительную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч наших военных», — написал Резников.

Видео дня
https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/426456056157418

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

https://www.youtube.com/embed/1yCku3p2u4s

Репортер телеканала АВС News Мэтт Сейлер сообщил, что украинские военные уже учатся работе с HIMARS.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Украине реактивных систем залпового огня M270.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Украинские военные Алексей Резников Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X