Потери РФ в войне превысили 140 тысяч: за сутки уничтожили около 800 оккупантов — Генштаб 17 февраля, 07:57 Около 800 российских оккупантов уничтожили за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 17 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 141260 ( +800) человек ликвидировано,

+800) человек ликвидировано, танков — 3298 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 6520 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 2322 ( +16) ед,

+16) ед, РСЗО — 467 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 241 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 287 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2013 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 871 ( +14),

+14), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5187 ( +20) ед,

+20) ед, специальная техника — 221 ( +2).

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По данным издания Times, Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV