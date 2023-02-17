Потери РФ в войне превысили 140 тысяч: за сутки уничтожили около 800 оккупантов — Генштаб

17 февраля, 07:57
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Около 800 российских оккупантов уничтожили за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Около 800 российских оккупантов уничтожили за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 17 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 141260 (+800) человек ликвидировано,
  • танков — 3298 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6520 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2322 (+16) ед,
  • РСЗО — 467 (+1) ед,
  • средства ПВО — 241 (+2) ед,
  • самолетов — 298 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1),
  • крылатые ракеты — 871 (+14),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,
  • специальная техника — 221 (+2).

Видео дня

По данным издания Times, Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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