Потери РФ в войне превысили 140 тысяч: за сутки уничтожили около 800 оккупантов — Генштаб
Около 800 российских оккупантов уничтожили за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 17 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 141260 (+800) человек ликвидировано,
- танков — 3298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6520 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2322 (+16) ед,
- РСЗО — 467 (+1) ед,
- средства ПВО — 241 (+2) ед,
- самолетов — 298 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1),
- крылатые ракеты — 871 (+14),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,
- специальная техника — 221 (+2).
По данным издания Times, Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.