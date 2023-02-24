Войска РФ наступают на пяти направлениях: украинские военные отразили около 100 вражеских атак — Генштаб 24 февраля, 07:12 Украинские защитники отразили около 100 атак российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ основные усилия сейчас сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники за сутки отразили около 100 атак на указанных направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 24 февраля.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Сеньковка, Елино, Медведевка, Леонивка, Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренек, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Алексеевка, Водолаги, Запселье, Мирополье Сумской области; более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Лукьянци, Волчанские Хутора, Землянки, Устиновка, Бологовка, Красное Первое. Также вражеская авиация нанесла удар вблизи Двуречной и Огурцево.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ провели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка. Обстреляли районы более 20 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Ямполь, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области; Григорьевка, Спорное, Берестовое, Роздоловка, Федоровка Донецкой области. Нанесли авиаудары неподалеку Гряниковки, Котляровки, Крохмального в Харьковской области, а также Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области. Также пострадали Спорное и Сакко и Ванцетти Донецкой области. На направлении оккупанты применили шесть барражирующих боеприпасов типа Ланцет.

На Бахмутском направлении оккупанты провели несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Железнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка. Под обстрелы попали более 20 населенных пунктов, в частности, Железнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ безуспешно наступали вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов, среди которых Времовка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Степногорс, Павловское Запорожской области; Марганец, Червоногригорьевка и Никополь в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от огня российской артиллерии пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. Всего — районы более 30 населенных пунктов.

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