Более 100 россиян «пропали» в Луганской области после отказа вступить в ЧВК Вагнера — СМИ 11 апреля, 23:07 Центр Вагнера в России (Фото:REUTERS/Ihor Russak)

Более 100 российских мобилизованных пропали в Луганской области после отказа подписать контракты с ЧВК Вагнера, сообщает Astra.

По информации издания, 5 апреля этого года около 500 мобилизованных из разных регионов России, в том числе Московской, Воронежской и Тверской областей, отправили тремя грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону для обучения и перевода в подчинение местной воинской части. Оттуда ночью мужчины были вывезены в Луганскую область.

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По данным издания, по прибытии в Луганскую область группу военных РФ с одного самолета увезли на территорию Стахановского вагоностроительного завода. Туда, как утверждается, приезжал бывший так называемый «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов. Оккупанты рассказали своим родственникам о том, что к ним приехали представители ЧВК Вагнера.

«Приехали представители ЧВК Вагнера с оружием, их около 30 человек. Сейчас будут просто крутить, крутить, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прямо оказывать», — рассказали оккупанты.

Родные оккупантов рассказали, что 57 человек из 170 согласились подписать контракты с ЧВК Вагнера и уехали в неизвестном направлении. В результате 113 человек погрузили в машины и отвезли в Луганскую область, село Красная Таловка, на полигон Герасимовский. По прибытии они сообщили, что у них изымают телефоны. С 7 апреля они перестали выходить на связь.

11 апреля представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что боевики ЧВК Вагнера, которые участвуют в наступлении на украинский Бахмут, могут «закончиться» на фронте через два месяца, если страна-агрессор РФ не изменит тактику.