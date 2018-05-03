Более 10 пострадавших: в Николаевской области столкнулись микроавтобус ВСУ, фура и маршрутка

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По предварительным данным, причиной ДТП стала яма на дороге

По предварительным данным, причиной ДТП стала яма на дороге

В четверг, 3 мая, на Очаковской трассе недалеко от села Каменка Николаевской области произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса ВСУ, грузовика и маршрутки.

Как сообщает портал Новости-N, в результате аварии пострадали более десяти человек.

"Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус "догнал" двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину", - говорится в сообщении.

После этого грузовик выехал на встречную полосу движения, где столкнулась с рейсовым автобусом  сообщением Николаев-Очаков, от чего маршрутка слетела в кювет и перевернулась на крышу.

Ранее сообщалось, что в Черновцах автокран насквозь пробил маршрутку.

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