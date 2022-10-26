В Луганской области ВСУ ликвидировали более 10 кадыровцев и уничтожили склад с боеприпасами — Генштаб
Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ на фронте (Фото:Генштаб)
В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых кадыровцев.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 26 октября.
Кроме того, в Сватово также уничтожено до 10 оккупантов и около пяти грузовых автомобилей с боекомплектом.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пункта, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов.
Подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов.