С начала войны более 1,4 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица — Минсоцполитики 19 апреля, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Беженцы, спасающиеся от российского вторжения (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

С начала войны России против Украины более 1,4 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

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Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебна.

"Это люди, оказавшиеся в другом городе, часто без необходимых вещей, с детьми и пожилыми родственниками. Им нужно жилье, элементарные вещи – еда, медикаменты и средства гигиены на первое время, а в дальнейшем – работа. Поэтому государство во время военного положения , даже в условиях крайне ограниченных ресурсов, внедрила систему взаимосвязанных программ, которые помогают людям решить эти вопросы", — сказала она.

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По словам главы ведомства, сейчас из-за большого количества вынужденно перемещенных людей во многих общинах создали большие очереди на регистрацию.

"Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, стать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заявление на помощь на проживание можно будет через Действие, не выходя из дома без очередей и лишних бумаг", – отметила Марина Лазебная.

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