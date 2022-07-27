Болей сердцем — играй головой! Три правила ответственной игры от Александра Усика 27 июля, 18:35 Новости компаний Parimatch Ukraine

Responsible Gambling (Ответственная игра) — один из ключевых маркеров прозрачной и легальной работы индустрии азартных игр. С момента легализации игровой индустрии Украина взяла на себя обязательства по соблюдению принципов ответственной игры, и второй год соответствует мировым трендам.

Parimatch Ukraine, как первая легальная беттинговая компания, изменяет отношение украинцев к игре и акцентирует внимание, что игра — это один из многих вариантов досуга, а не способ легкого заработка.

Чтобы ответственное отношение было не только общепринятым мировым стандартом, а реальными практическими советами, Parimatch Ukraine запустил информационную кампанию вместе с Александром Усиком, амбассадором ответственной игры Parimatch. Украинский чемпион по боксу в супертяжелом весе хорошо понимает, насколько важно иметь четкую стратегию и контролировать свои эмоции. Как делать это во время игры, боксер рассказал в трех ключевых правилах:

№ 1 Играй только для удовольствия. Помни, что азартные игры — это только игра и развлечение, а не источник обогащения.

№ 2 Делай паузы. Контролируй время, которое проводишь в игре. Развлечение не должно занимать все твое свободное время.

№ 3 Установи личный денежный лимит на игру. Контролируй его и останавливай игру вовремя.

«О стратегии, полном соответствии этим принципам Parimatch Ukraine объявил еще в сентябре 2021 года. К инициативе бренда присоединился и Александр Усик. Вместе с украинским чемпионом мы рассказываем, что игра — это только эмоция и ею важно уметь управлять», — отметила Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Больше об ответственной игре и куда обратиться за помощью в случае необходимости узнайте тут.

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