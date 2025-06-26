«Наступление РФ захлебывается». Сырский заявил об остановке продвижения оккупантов и стабилизации фронта в Сумской области

Силы обороны Украины по состоянию на текущую неделю остановили продвижение войск страны-агрессора России в приграничье Сумской области , заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам работы на Северослобожанском направлении.

По его словам, линия фронта на Сумщине стабилизирована. Украинские военные на определенных участках задействуют тактику активной обороны и освобождают населенные пункты в приграничье.

Сырский заявил, что так называемое летнее наступление войск страны-агрессора по итогам мая-июня захлебывается так же как и в прошлом году, когда оккупанты пытались продвинуться в Харьковской области.

Силы обороны, по его словам, «повторно сковали» около 50 тысяч личного состава ВС РФ на Северослобожанском и Курском направлениях. Украинское наступление в Курской области заставило оккупантов перебросить часть подразделений, что уменьшило возможности РФ на Сумщине.

Главком ВСУ также рассказал о проверке работ по построению фортификаций в приграничных районах. По его словам, назначено должностное лицо, которое будет отвечать за этот вопрос, работу по построению защитных сооружений следует ускорить.

Ситуация в Сумской области — что известно

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) заявили, что на Сумщине российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.