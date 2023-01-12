Оккупанты продолжают наступление в районе Соледара и пытаются окружить Бахмут — Маляр

12 января, 17:56
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Защитники Украины ведут огонь из гаубицы PzH 2000 в районе Соледара (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины ведут огонь из гаубицы PzH 2000 в районе Соледара (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские оккупанты продолжают наступление в районе Соледара, пытаясь прорвать оборону защитников Украины и захватить город.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в четверг, 12 января.

Также враг продолжает попытки окружить Бахмут, использует отряды «вагнеровцев» и регулярных войск.

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«Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери», — подчеркнула Маляр.

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В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

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Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

https://www.youtube.com/embed/8CCHZXWUHt4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Министерство обороны Украины Соледар Наступление Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины Анна Маляр

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