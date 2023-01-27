Российские войска не имеют успеха возле Соледара — ВСУ 27 января, 12:22 В ВСУ рассказали об обстановке вблизи Соледара (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Оккупационные войска РФ не имеют успеха в районе Соледара Донецкой области, несмотря на то, что пытались всеми информационными усилиями привлечь внимание к городу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Мы отошли на заранее подготовленные позиции, выстроили оборону, выстроили систему поражения. Враг значительного успеха там не имеет», — сказал он.

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За сутки вблизи Соледара оккупанты совершили за сутки 77 обстрелов и четыре раза проводили штурмовые действия.

25 января официально было объявлено об отходе украинских сил из Соледара. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца.

Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.