ССО показали, как профессионально прореживают ряды оккупантов в Соледаре — видео 21 января, 00:19 Работа ССО в боях за Соледар (Фото:скриншот видео / Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram)

Силы специальных операций опубликовали видео боя за Соледар, снятое в городской застройке.

Как сообщает пресс-служба ССО в Telegram, один из операторов Сил спецопераций, который снял видео, вместе со своей группой и другими подразделениями Сил обороны сдерживал многочисленные вражеские атаки.



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«Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность, чтобы как можно больше проредить ряды противника. Подразделения Сил специальных операций продолжают работу на данном направлении, профессионально уничтожая российских оккупантов», — подчеркнули в ССО.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, там продолжаются ожесточенные бои.



По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ, и не считается с собственными серьезными потерями.



18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские защитники могли отступить из Соледара 16 января и занять новые оборонительные позиции к западу от города.

Позже представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские оккупанты полностью не захватили Соледар.

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