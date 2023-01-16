СМИ нашли командира «вагнеровцев» в Соледаре, которого расхваливал Пригожин

16 января, 20:49
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Антон Елизаров (по данным СМИ) и Евгений Пригожин (Фото:скриншот видео / Пресс-служба Пригожина / Telegram)

Антон Елизаров (по данным СМИ) и Евгений Пригожин (Фото:скриншот видео / Пресс-служба Пригожина / Telegram)

Штурмом Соледара боевиками ЧВК Вагнера командует бывший российский военный, судимый за мошенничество. Об этом сообщает российский проект Центр Досье.

14 января в Telegram пресс-службы хозяина ЧВК, олигарха Евгения Пригожина появилось видео, на котором он на фоне разрушенного оккупантами дома представляет «командующего взятием Соледара», который якобы «взял» город «без жевания соплей за две недели».

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По данным расследователей, это Антон Олегович Елизаров. Он родился в 1981 году в Ростовской области, в 1998-м — окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2003-м — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Оккупант командовал взводом и ротой в Новороссийске, а также был командиром группы в бригаде спецназа в Молькино.

В 2014 году Елизарова обвинили в том, что он подал недостоверные документы при приватизации служебной квартиры, приговорили к трем годам лишения свободы условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Россиянин безуспешно пытался судиться, а в 2016 году его выселили.

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«Как минимум с 2016 года Елизаров числится в Вагнере с позывным Лотос, номер М-0136. Он воевал в Сирии, где был в 2017 году ранен осколком в бедро, работал в 2018—2019 годах в ЦАР инструктором, в 2021 году командовал штурмовым отрядом в Ливии», — пишет Досье.

Расследователи также сообщили, что в сентябре 2022 года Елизарова вместе с Пригожиным и губернатором Волгоградской области заметили на похоронах боевика ЧВК Вагнера Алексея Нагина. Он надел «звезду героя России» и «звезды героя» террористических организаций «Л/ДНР».

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Боевики Вагнера несут серьезные потери при попытках штурма Соледара, за который сейчас идут тяжелые бои. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, страна-агрессор стянула в район Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

16 января Череватый рассказал, что защитники Украины в районе Соледара сейчас выполняют две задачи: не дать врагу прорвать оборону и «максимально его обескровить» и снизить наступательный потенциал.

https://www.youtube.com/embed/_lfSZ79QNlo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Соледар Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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