Путин расширяет поле для коррупции в РФ, Пригожин пытается приписать исключительно «вагнеровцам» штурм Соледара — ISW 10 января, 08:29 Украинский военный на линии фронта в Донецкой области, 7 января 2023 (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Законодательные новшества Владимира Путина расширят возможности для коррупции в России, тем временем Евгений Пригожин пытается приписать исключительно «вагнеровцам» попытки оккупантов штурмовать Соледар.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 9 января.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения о якобы «достижениях» наемников в Соледаре, чтобы укрепить репутацию своей ЧВК «как эффективной боевой силы». ISW отмечает, что 9 января российские провоенные паблики обсуждали распространяемые в соцсетях кадры стрелкового боя с участием вагнеровцев в районе здания городской администрации Соледара. На этом фоне Пригожин заявил, что позиции в Соледаре с российской стороны занимают якобы «исключительно» подразделения ЧВК Вагнера.

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По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, после неудачной попытки захватить Соледар и отступления 9 января российские оккупанты вновь начали новый мощный штурм города.Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что враг сконцентрировал в Соледаре свои самые боеспособные подразделения, включая боевиков ЧВК Вагнера, которых набирали как спецназначенцев для миссий в Сирии и Ливии, и пытается "системнее давить на нашу оборону". В утренней сводке Генштабе ВСУ 10 января есть упоминание о том, что Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов Донбасса, включая Соледар.

Российский диктатор Владимир Путин внес на рассмотрение законопроект, которые будет способствовать институционализации коррупции в России путем манипулирования законодательством. Законопроект предлагает денонсировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и вывести Россию из Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Путин обосновал законопроект тем, что Совет Европы лишил Россию права голоса в ГРЕКО, однако сохранил требования к РФ по ряду обязательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг якобы не подрывает способность российского законодательства бороться с коррупцией, и добавил, что нигде в мире коррупция не искоренена. Ранее ISW уже сообщал о попытках Путина институционализировать коррупцию с помощью различных юридических манипуляций.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вероятно, попытался прощупать почву и оценить готовность российского информпространства принять усиление цензуры относительно оппозиционных голосов. В посте в Telegram от 8 января Медведев заявил о якобы «дискуссии о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему отечеству», подразумевая в том числе интеллектуальную элиту. Далее он заявил о «серьезном разговоре между начальниками [очевидно, в руководстве РФ], как действовать»: «по закону» или «по справедливости»". «Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — отметил Медведев, предложив вспомнить «специальные правила» времен Второй мировой войны «и тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие». Некоторые российские блоггеры, как пишет ISW, «похоже, поняли намек Медведева на цензуру и согласились, отметив, что советские органы безопасности и контрразведки „очень эффективно“ применяли цензуру и что „идеологичные люди“ готовы помочь этим усилиям». ISW также напоминает, что в последнее время Путин и Кремль активизировали усилия, чтобы заставить замолчать российских блогеров, критикующих власти РФ.

Другие выводы экспертов ISW за минувшие сутки:

российские и украинские войска продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная;



в тыловых районах Луганской области украинские партизаны, вероятно, выбирают целями своих атак важные российские наземные линии коммуникаций;

российские войска провели наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области и добились продвижения в районах Соледара и Бахмута;

войска РФ продолжают укреплять позиции на восточном берегу Херсонской области;



Херсонской области; российские силы продолжают строительство оборонительных укреплений и транспортировку военной техники в Запорожской области на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможного контрнаступления украинских войск в этом районе;

российские и украинские источники указывают, что вторая волна мобилизации в России может быть неизбежной или уже продолжается.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW