Генштаб о контроле Соледара ВСУ: Идут ожесточенные бои, неуместно оценивать в процентах 12 января, 14:06 Соледар практически полностью разрушен, город штурмуют войска РФ, пытаясь прорвать оборону ВСУ (Фото:Maxar Technologies./Handout via Reuters)

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что неуместно оценивать, какой процент Соледара находится под контролем ВСУ или оккупационных войск РФ. За город идут бои.

Об этом он сказал во время брифинга.

«Что касается Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую часть города пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока так», — пояснил Громов.

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Другие детали о ситуации в городе он не уточнил.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

В Минобороны заявили, что войска РФ пытаются безуспешно прорвать оборону ВСУ и несут большие потери. Украинские военные проявляют максимальную стойкость и героизм на этом направлении.

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли, заявив, что там продолжаются уличные бои.

Западные разведки информацию о «взятии» города российскими войсками также не подтверждают.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.