«РФ выбита из высшей лиги супердержав». Освобождение Кременной будет нивелировать потуги оккупантов в Соледаре — интервью с Череватым 11 января, 19:14 Эксклюзив NV Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои на фоне серьезных морозов, но город остается под контролем ВСУ.

Как растет напряженность на восточном фронте и почему россияне с лета упорно пытаются захватить Соледар или Бахмут, в интервью Radio NV рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.

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— Какова ситуация в Соледаре по состоянию на сегодня? Знаем, что она постоянно меняется, каждый час.

— Соледар не находится под контролем врага, наши силы обороны проводят оборонительные бои. У нас есть возможность доставлять туда боеприпасы.

Враг [10 января] с целью унижения морального состояния наших войск и наоборот, поднятия [духа] своих, начал проводить информационную операцию, что Соледар, наши войска окружены, Соледар — их, Пригожин в соляных шахтах. Это, конечно, не соответствует действительности.

— С 27 декабря продолжаются очень ожесточенные бои под Соледаром. Стала ли эта ситуация для наших защитников неожиданностью?

— Нет, конечно, Соледар уже на протяжении многих месяцев является одной из [горячих] точек. Если вы посмотрите по отчетности Генерального штаба, моим включениям и других экспертов, вы увидите, что Соледар с начала лета, наверное, со времени окончания боев за Северодонецк и Лисичанск, сразу стал на этом бахмутском отрезке фронта одной из точек, куда россияне пытались бить. Их тактика была этим человеческим нашествием, постоянными штурмами найти где-нибудь более слабое место в нашей обороне и пытаться ее системно прорвать.

Пока что небольшой тактический успех у них был, однако прорыв нашей обороны и стремительного движения где-то в направлении Краматорск, Славянск у них пока абсолютно не виден. А это то, о чем они мечтали.

— Согласно данным разведки Великобритании, армия России ведет бои в Соледаре за соляные шахты, простирающиеся под землей 200 километров. Во-первых, об этих шахтах на 200 километров, можно ли подтвердить такую информацию? Во-вторых, как вы оцениваете подобные заявления разведки Великобритании?

— Думаю, что шахты даже не вторичные, потому что главное на самом деле — прорвать линию фронта украинских войск. А о шахтах также накануне заявлял враг в том плане, что их протяженность едва ли не дает возможность выходить где-то в тыл и наносить удары.

— До Лондона, мы здесь шутили, что идут эти шахты.

— Шахты сами по себе в условиях боевых действий не представляют какой-либо [ценности]. Уже говорили, что Пригожин хочет как-то экономично их эксплуатировать. В условиях такой близости противника, даже если бы им удалось захватить Соледар, как-то наладить нормальную экономическую деятельность [там не удастся].

Главная задача врага — это прорвать фронт, все остальное — это уже какие-то дополнительные теории. Каждая подобная серьезная операция обрастает ими, но это не соответствует в значительной степени действительности.

— Пригожин подчеркивает, что в Соледаре только ЧВК Вагнер. А российское Минобороны, во-первых, опровергает слова Пригожина о том, что Соледар захвачен. И говорят, что воюют якобы не только эти так называемые «вагнеровцы». Как вы оцениваете эту десинхронизацию? И если мы сейчас видим и «вагнеровцев», и регулярные части российской армии, значит ли это, что они работают вместе?

— Они, конечно, работают вместе, хотя Вагнера там подавляющее большинство. Однако без артиллерийской поддержки, авиационной, других, поставок боеприпасов, понятно, что они не смогли бы действовать.

Здесь на самом деле гораздо более системная проблема, если мы посмотрим на нее стратегически. Огромная, если взглянуть на карту, страна, якобы со второй армией мира, на самом деле показывает, как бывший преступник Пригожин, ставший сейчас полководцем, спорит с Министерством обороны, кто взял городок на 10 тысяч жителей, который еще не взят на самом деле.

Вот это показатель их возможностей, «величия» и всего остального. Я уже не говорю о том, что в их информационном поле ЧВК Вагнер не только не подвергается осуждению, хотя оно противоречит их законам, а уже идет их определенная героизация частью общества, как минимум, и властных элит.

Если посмотреть на Пригожина и Конашенкова, они такие как два мрачных клоуна (смеется — ред.). Один прямо из бумажки читает, а Пригожин пытается (средства у него есть) организовывать какие-то постановочные видео с заходом к нашим пленным, отправкой черных мешков, как он сказал, с отбывшими свой контракт «вагнеровцами». Но, в конце концов, это все равно смешно.

— Есть информация о том, что якобы сейчас целью оккупантов является уничтожение наших операторов БПЛА и западной артиллерии, которая есть на вооружении воюющих подразделений. Подтверждается ли эта информация?

— Конечно, операторы — приоритетная цель любого противника, потому что они в современной войне просто незаменимы, они — глаза подразделения. Это эффективно и в плане разведки, и в плане наведения, и объективного контроля за поражением целей. Поэтому понятно, что они приоритетны.

А западная артиллерия — да. Там у нашего десанта действуют образцы эффективных 105-миллиметровых пушек. Понятно, что они их чувствительны, они их хотят найти. Но будь там советские пушки, они бы их тоже хотели уничтожить, потому что все, что им системно не дает выполнить свою цель, системно их уничтожает, для них является преградой.

В условиях этих боев, я думаю, что любая мощная установка, причиняющая им вред, является для них целью.

— HIMARSов они уже «уничтожили» гораздо больше, чем когда-либо получала Украина и, кажется, гораздо больше, чем вообще есть на территории Европейского Союза.

— Да. Они настолько дошли до абсурда в этом, что их же военкоры, эти коршуны войны в телеграм-каналах, уже набрасываются на них, потому что понимают, что это путь в никуда, когда над тобой смеются. И они уже сами [говорят по] такой же логике: сколько вы уже «уничтожали», давайте, может, лучше уничтожайте? Не с точки зрения любви к нам, а с той точки зрения, что это неэффективно действует, мол, лучше уничтожайте, чем только «уничтожайте» языком.

— То же мы увидели по поводу их «операции возмездия», помните? Они утверждали, что 600 защитников убили в Краматорске. Затем мы также увидели, что население России в комментариях писало, что они клоуны.

— Как раз очень показательный момент, когда они уже и в пропаганде начинают проигрывать, потому что совершили системную ошибку. Они ударили ракетами в 23:30, если я не ошибаюсь, но заранее имели готовый пресс-релиз. Туда приехали иностранные журналисты, показали, что нет ничего. На самом деле они показали самое главное — что у них нет высокоточных систем поражения, а у нас, благодаря партнерам, дай им Бог здоровья, есть.

— Соледар — это политическая цель? Мы ведь тоже не хотим давать российским оккупантам возможность утверждать, что они что-то захватили, несмотря на то, что это поселок городского типа? Или эта политическая цель действительно очень важна на тактическом уровне?

— Конечно, политическая цель и цель для организованной преступной группировки Вагнера в разы превышает военную ценность.

Если мы посмотрим в ретроспективу, то все последние месяцы Вооруженные силы Российской Федерации терпели стратегические поражения. Киевская операция, освобождение севера нашего государства, молниеносная харьковская операция, лиманская, херсонская… На всех этих направлениях враг потерпел ощутимое системное поражение, которое ударило в частности по их имиджу, субъектности как великого государства. Как недавно оппозиционер Гарри Каспаров сказал, что они по сути выбиты из высшей лиги супердержав.

И на фоне этого они смогли привлечь внимание к этому несчастному городку. И частично украинское общество, к сожалению, тоже на это повелось, что это некий Сталинград, что это битва из битв. Даже Бахмут уже отошел в сторону.

На самом деле это показатель низости и несостоятельности Российской Федерации как государства, когда даже уголовники, непонятные группировки еле-еле продвинулись на несколько километров и это раздувается уже как невероятная победа.

После ожесточенных боев и выбивания большого количества личного состава и техники противника в боях за Северодонецк и Лисичанск, мы отступили. Они же думали, что на наших плечах быстро зайдут в Бахмут, Соледар и дальше на Славянск и Краматорск. А в результате нарвались на нашу системную, эшелонированную оборону, которую до сих пор не могут пробить.

Более того, это позволило нам, сохранив силы, системно построив оборону, провести харьковскую и лиманскую операции. И уже сейчас рядом с Лисичанском и Северодонецком, в случае удачных действий на этом направлении, снова возникнет угроза. Поэтому нужно смотреть всегда более масштабно, стратегически и не мерить мерками врага. [Следует оценивать], как в целом действует наше войско, как в целом действует наш фронт и каков в целом успех.

— Хотел спросить вас о северной Луганщине и о трассе Сватово-Кременная. Как вы считаете, есть ли возможность у оккупантов одновременно что-то делать под Соледаром и под Бахмутом, и одновременно оборонять Кременную?

— Они сейчас пытаются, конечно, в этом направлении построить систему обороны. Пытаются даже время от времени контратаковать в Луганской области, например, в районе Стельмаховки, Червонопоповки или Площанки. Все эти попытки уничтожаются и огнем артиллерии и других систем поражения, как правило, с серьезными потерями они отступают.

Более того, боевая работа не заканчивается никогда. Там идет обнаружение и поражение нашими высокоточными системами скоплений личного состава или техники, складов с горюче-смазочными материалами, командных пунктов, элементов логистики, полевых складов артиллерийских снарядов… Это системно усложняет им снабжение этой [группировки] и построение их обороны.

Там наши войска сейчас действуют, учитывая погодные условия, наличие у нас сил и средств, наличие сил и средств у врага. Но определенная инициатива все-таки за нашей стороной.

— Есть мнение, что, скажем, потеря оккупантами Кременной, когда Украина освободит свой город, будет полностью нивелировать так называемые успехи России под Соледаром или Бахмутом. Вы соглашаетесь с этим мнением?

— Абсолютно. Так и было, когда они бахвалились Лисичанском и Северодонецком, а в результате всю Харьковщину и Лиман потеряли.

Дай Бог, так будет, чтобы нам наши партнеры поставляли новейшую технику, которая является главным элементом изменения характера этой войны (а не количество мобилизованных в Российской Федерации). Количество является элементом, оно влияет, но то, что может переломить [ход войны], это техника. Именно современная техника плюс наша обученность и мотивированность могут системно сыграть роль в переломе характера этой войны, в дальнейшем переломе, потому что она уже переломлена, мы сломали волю противника в короткие сроки захватить Украину. Но перелом в том плане, чтобы выйти на наши границы и фактически зафиксировать победу.

— Мы видели в информационном пространстве такое предположение, что россияне якобы могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области и таким образом задержать контрнаступление Вооруженных сил Украины в этом направлении. Как вы оцениваете подобный вариант?

— Такие взрывы инженерных, гидротехнических сооружений, конечно, в условиях обороны являются элементом ведения своей обороны. Насколько это будет соответствовать действительности? Помните, они обещали и на херсонском направлении это сделать. [Возможно], это элемент устрашения в их информационной кампании, надо будет наблюдать. Я уверен, что мы сделаем все, чтобы учесть этот элемент и либо сделать его невозможным, либо сделать так, чтобы минимизировать его последствия.

— Российские оккупанты якобы перебрасывают свои подразделения из Беларуси на восточное направление. Знаем ли мы, откуда они перебросили свои войска под Бахмут и Соледар?

— Они системно ротируют по разным направлениям — и из Беларуси, и из Российской Федерации. Прежде всего, это новомобилизованные, потому что они понесли огромные потери. Вы же видите, Генеральный штаб уже утром зафиксировал 112 960 человек, +460 за сутки, фактически батальон они теряют за сутки, и большинство — на восточном фронте.

Поэтому понятно, что у них идут постоянно ротационные процессы. Им приходится менять свои подразделения, доукомплектованные уже мобилизованными, потому что иначе им не удастся держать такой накал войны.

[Они ведут] постоянные штурмовые действия с целью обессилить нас, истощить нашу оборону, им нужно постоянно подпитывать людьми. У них люди, как снаряды фактически, они вынуждены бросаться в бой с минимальной обученностью и минимальной оснащенностью и поддержкой для того, чтобы не терять динамику боевых действий.