Бои за Соледар продолжаются, у оккупантов большие потери — Генштаб
Оккупанты проводят наступательные действия на Бахмутском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области. Оккупанты пытаются взять под контроль город Соледар, но несут большие потери.
Главное из сводки Генштаба за среду, 11 января:
- В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов с РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре.
- Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
- Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути обеспечения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются.
- Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняется.
- В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.
- Во временно оккупированных населенных пунктах медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. По состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.
- По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ РФ с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений по выезду за границу граждан, пригодных к военной службе.
- Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
- Кроме того, ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных дрона, тип которых уточняется.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три боеприпаса.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 112 960 своих военных, за минувшие сутки - 490. Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники.