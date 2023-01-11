Бои за Соледар продолжаются, у оккупантов большие потери — Генштаб 11 января, 18:41 Оккупанты проводят наступательные действия на Бахмутском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области. Оккупанты пытаются взять под контроль город Соледар, но несут большие потери.

Главное из сводки Генштаба за среду, 11 января:

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов с РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути обеспечения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются.

Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняется.

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Во временно оккупированных населенных пунктах медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. По состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ РФ с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений по выезду за границу граждан, пригодных к военной службе.

Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Кроме того, ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных дрона, тип которых уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три боеприпаса.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 112 960 своих военных, за минувшие сутки - 490. Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники.