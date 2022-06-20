ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка — Гайдай
ВСУ держат оборону в Северодонецке (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В понедельник, 20 июня, ВСУ потеряли контроли над Метелкиным под Северодонецком.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Враг кинул десятки техники на прорыв. Метелкино мы, к сожалению, мы на сегодняшний день не контролируем. Враг продолжает наращивать резервы и ползучей тактикой пытается продавить лини обороны», — сказал он в эфире национального телемарафона.
По словам главы ОВА, в Северодонецке усилили артиллерийские и авиаобстрелы, атакуют промзону и окрестности города.
«То же самое происходит в районах Тошковки и Устиновки, потому что враг пытается совершить там прорыв, закрепиться, и для этого стянули туда большое количество техники», — резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.
13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк.
18 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.
20 июня глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что оккупанты контролируют большую часть жилых кварталов в городе. а ВСУ держат оборону в районе промзоны и часть Северодонецка вдоль Северского Донца.
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