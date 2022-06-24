ВСУ придется отойти от Северодонецка на более укрепленные позиции, военные уже получили такую команду — Гайдай
ВСУ удерживают позиции в промзоне Северодонецка (Фото:Oleksandr Ratushniak/File Photo/Reuters)
ВСУ придется отойти от Северодонецка на новые позиции, украинские военные уже получили такую команду.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Facebook.
«ВСУ придется отойти от Северодонецка. Наши защитники уже получили такую команду. Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции», — сказал он.
В эфире национального телемарафона Гайдай пояснил такое решение.
«К сожалению, да, придется отводить наших ребят. Не надо разводить так называемую „зраду“. Никто не оставляет наших ребят и не допустит окружения. Сейчас такая ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла. С каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, они уже получили такую команду — отходить на новые позиции и новые укрепленные районы и оттуда полноценно вести боевые действия и наносить урон врагу», — отметил глава ОВА.
Говоря о ситуации в городе Гайдай подчеркнул, что критическая инфраструктура Северодонецка полностью уничтожена. Повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить — они не подлежат восстановлению.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.
Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.
Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 22 июня заявил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.
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