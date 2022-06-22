Если согласятся гражданские. Гайдай назвал возможные варианты эвакуации людей, которые остаются в укрытиях Азота

22 июня, 09:56
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ВСУ контролируют промзону Северодонецка, в убежищах Азота остаются более 500 человек (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

ВСУ контролируют промзону Северодонецка, в убежищах Азота остаются более 500 человек (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что есть несколько вариантов эвакуации людей, которые остаются в укрытиях химзавода Азот в Северодонецке, но гражданские пока отказываются выезжать.

«Там было в этих убежищах более 1000 человек, осталось 568. И они просто не хотят и все. Мы попросили Нацгвардию, чтобы они под видеозапись с ними пообщались. И мы слышим на видео, они говорят, что „мы не поедем, семьи наши останутся тут, если бы мы хотели, то уехали бы давно“», — рассказал глава ОВА в эфире национального телемарафона.

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Гайдай озвучил два варианта эвакуации гражданских с Азота.

«Первое, это если будут договоренности на высшем уровне, будет режим тишины, четко прописанный маршрут — прошли, погрузились в автобусы, выехали. И второй, если люди захотели бы, то чисто гипотетически можно пытаться их эвакуировать, но это очень уже опасно. На сегодняшний день, действительно безопаснее находиться в укрытиях», — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк.

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18 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

20 июня глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что оккупанты контролируют большую часть жилых кварталов в городе, а ВСУ держат оборону в районе промзоны и часть Северодонецка вдоль Северского Донца.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Луганская область Северодонецк Азот Война России против Украины

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