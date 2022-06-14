В Северодонецке войска РФ уничтожают многоэтажки и завод Азот, оккупанты пытаются окружить подразделения ВСУ — Гайдай 14 июня, 08:37 Цей матеріал також доступний українською Вражеская артиллерия уничтожает Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке войска РФ уничтожают из артиллерии жилые многоэтажки и объекты промышленности.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого Азота и Стеклопластика. Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград», — отметил он.

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По словам Гайдая, каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться.

В старых районах Северодонецка много поврежденных многоэтажек. Многие дома оккупнаты обстреливают так, чтобы потом снести их к самому фундаменту.

«Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское», — добавил глава ОВА.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.





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