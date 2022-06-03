У РФ не хватит сил для наступления в Донецкой области после боев за Северодонецк — Институт изучения войны
Российские оккупанты на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские войска потратят почти весь свой наступательный потенциал на бои в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.
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Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В отчете говорится, что оккупанты стремятся захватить два города для того, чтобы «отчитаться перед командованием» о полном захвате Луганской области.
В то же время, у российской армии не останется сил для наступления в Донецкой области в направлении Славянска и Краматорска.
«Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок», — сообщили аналитики.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.
Мэр Северодонецка Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.
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