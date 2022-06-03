У РФ не хватит сил для наступления в Донецкой области после боев за Северодонецк — Институт изучения войны

3 июня, 04:10
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Российские оккупанты на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска потратят почти весь свой наступательный потенциал на бои в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.

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Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что оккупанты стремятся захватить два города для того, чтобы «отчитаться перед командованием» о полном захвате Луганской области.

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В то же время, у российской армии не останется сил для наступления в Донецкой области в направлении Славянска и Краматорска.

«Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок», — сообщили аналитики.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

https://www.youtube.com/watch?v=2hvvwFS28vI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Славянск Краматорск Донецкая область Луганская область Северодонецк Лисичанск Война в Украине Война России против Украины

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