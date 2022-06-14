На химзаводе Азот в Северодонецке созданы запасы еды, в бомбоубежищах остаются до 560 мирных жителей — глава ВГА 14 июня, 10:23 Цей матеріал також доступний українською В бомбоубежищах Азота остаются сотни мирных жителей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В бомбоубежищах химзавода Азот в Северодонецке остаются до 560 мирных жителей.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

«Некоторые запасы еды на Азоте созданы, там находится около 540−560 человек, которые скрываются в укрытиях. Враг фактически разбирает на запчасти наше крупнейшее предприятие», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Стрюк добавил, что людям, которые все еще остаются в Северодонецке, пытаются помогать полицейские и военные. Возможности провести централизованную эвакуацию уже нет.

«Каждую минуту, когда есть возможность, это осуществляется, но это такая тихая эвакуация. Используется каждый возможный случай для этого», — резюмировал глава ВГА.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.





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