Бои за Северодонецк продолжаются, ВСУ успешно остановили наступление оккупантов в районе Боровского — Генштаб 24 июня, 08:02 Цей матеріал також доступний українською Бои за Северодонецк продолжаются (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Северодонецком направлении оккупанты вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового.



Как сообщает Генштаб, также армия РФ нанесла авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское.

Бои за Северодонецк продолжаются.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия оккупационных войск РФ в районе Боровского украинские военные успешно остановили.

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На Бахмутском направлении захватчики обстреливали украинские позиции из артиллерии неподалеку Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытаются улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Новопавловском направлении агрессоры вели огонь в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

Вражеские диверсионно-разведывательные группы украинские военные обнаружили и разбили. Остатки ДРГ в панике скрылись.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления обстреливали украинские войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 22 июня заявил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

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