Почти 50 лет истории. Россияне уничтожили «вдребезги» один из главных символов Северодонецка — Гайдай 9 июня, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Ледовый дворец после обстрелов (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ледовый дворец был одним из символов Северодонецка.

«Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные — почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка… Вдребезги», — написал он.

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Ледовый дворец был построен в Северодонецке еще в 1975 году. Он размещался в центральной части города. Дворец был рассчитан на 5000 зрителей.

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