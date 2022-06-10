Российские оккупанты в третий раз изменили дату «захвата» Северодонецка — Гайдай

10 июня, 10:07
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Россия пытается захватить Северодонецк, но терпит неудачу (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Россия пытается захватить Северодонецк, но терпит неудачу (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты в третий раз изменили дату «захвата» Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

По его словам, теперь установлена дата 22 июня.

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На данный момент в Северодонецке продолжаются уличные бои.

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«Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Выматываем врага. Сегодня 10 июня — россияне в очередной раз облажались, областной центр — украинский. Трасса „Лисичанск-Бахмут“ — наша. Следующая дата позора рашистов — 22 июня», — отметил глава ОВА.

Гайдай добавил, что россияне уже третий месяц не могут пройти город, и в боях теряют своих военных.

Он также уточнил, что украинским военным не грозит окружение.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/742126537117176/

Глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что гуманитарная ситуация в городе почти критическая, треть кварталов нуждается в новой застройке. В Северодонецке находятся около 10 тысяч человек, эвакуация невозможна. По его словам, по состоянию на утро 9 мая защитники Украины контролировали около трети города.

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Накануне президент Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк много в чем сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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