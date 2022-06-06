«Динамика боя очень большая, напоминает Counter Strike». Командир батальона Свобода рассказал о боях за Северодонецк 6 июня, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Гайдай заявил, что ВСУ контролируют промзону города (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

В Северодонецке идут упорные уличные бои, динамика очень большая, ситуация меняется по несколько раз, заявил командир батальона Свобода Петр Кузык.

«Враг имеет определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей и активно использует это преимущество. Постоянно атакующие обстреливают уничтожающие дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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По словам комбата, у ВСУ были удачные попытки контратак, а были не очень.

«С их стороны тоже постоянно давят. Некоторые подразделения вынуждены были на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наш. Но это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает Counter Strike. Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии», — добавил он.

Кузык уточнил, что со стороны противника «какие-то непонятные штурмы мяса пехоты».

«Постоянно мы их уничтожаем, они новые и новые резервы бросают уже. По нашим данным, подтянули еще резервы», резюмировал он.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, ВСУ контролируют промзону.

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Накануне он сообщил, что украинские военные зачистили половину Северодонецка и контролируют ее. В ближайшее время оккупанты могут бросить всю технику и резервы на захват города до 10 июня.

В городе остаются около 15 тысяч местных жителей, но эвакуация невозможна из-за постоянных боев.

По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, полностью уничтоженный российскими оккупантами.

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