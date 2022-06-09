«Промзона под постоянными обстрелами». Гайдай рассказал о тактике войск РФ в боях за Северодонецк 9 июня, 10:28 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке уже больше недели идут уличные бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты системно уничтожают Северодонецк, но не контролируют его — в городе продолжаются уличные бои.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай у Facebook.

По его словам, войска РФ постоянно обстреливают промзону, где удерживают позиции украинские военные. Там враг использует Калибры и систематически наносит авиаудары.

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«Тишина в Северодонецке продолжается только когда перезаряжают пушки. Продолжаются уличные бои в областном центре. Россияне придерживается своей примитивной тактики: обильные обстрелы артиллерии, после — попытки прорыва. То же самое происходило в уже уничтоженных Рубежном и Попасной», — добавил глава ОВА.

Гайдай также уточнил, что если ВСУ быстро получат западное оружие и начнется «дуэль артиллерий», то украинские военные смогут зачистить Северодонецк через два-три дня.

Глава ОВА также рассказал, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна, как и подвоз гуманитарных грузов. У медиков пока есть все необходимое, чтобы стабилизировать раненых.

В Лисичанск гумпомощь завозится ежедневно, но трассу Лисичанск-Бахмут использовать невозможно.

«Россияне ее не контролируют, но постоянно штурмуют», — добавил Гайдай.

6 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу. Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

Вечером 8 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке идут уличные бои, российские оккупанты захватили большую часть города. По его словам, временно захвачено более 90% Луганской области.



По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, которые россияне полностью уничтожили.

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